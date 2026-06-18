Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Με 22 εκατ. ευρώ κάνει τέσσερις μεταγραφές ο Ολυμπιακός!»

Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Με 22 εκατ. ευρώ κάνει τέσσερις μεταγραφές ο Ολυμπιακός!»

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Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Με 22 εκατ. ευρώ κάνει τέσσερις μεταγραφές ο Ολυμπιακός!»

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Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos για τα χρήματα που ρίχνει ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά.

Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos για τα ποσά που ρίχνει ο σύλλογος για να φέρει 4 ποδοσφαιριστές.

«Ο Ολυμπιακός ρίχνει στο τραπέζι 20-25 εκατ. ευρώ για τον Σμαϊλοβιτς στην άμυνα, τον Καντιού στη μεσαία γραμμή, τον Στάνις πιο μπροστά από τον Καντιού και τον Ρόκα πιο μπροστά απ' όλους.

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Το παζάρι είναι στα 4-5 εκατ. ευρώ για τους 3 και στα 6 plus για τον Στάνιτς», τόνισε ο Νικολακόπουλος κι ανέλυσε τι ισχύει για τον καθένα και για όλα τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού.

 

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος

     

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