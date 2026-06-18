Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για την διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία.

Σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο έληγε το καλοκαίρι, είχε φτάσει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο 31χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε δώσει τα χέρια για να συνεχίσει στην Ένωση για ακόμα δύο χρόνια και το μόνο που έμενε ήταν να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί.

Οι... τζίφρες έχουν μπει και τα επίσημα αναμένονται στην έναρξη της προετοιμασίας, λίγο πριν η αποστολή της ΑΕΚ φύγει για το βασικό στάδιο στην Ολλανδία στις 6 Ιουλίου, τις μέρες δηλαδή που θα λαμβάνουν χώρα οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Κι αυτό γιατί στο τέλος της σεζόν ο «Γκάτσι» είχε προχωρήσει στην επέμβαση στον μηνίσκο, όπως είχε αποκαλύψει ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στη συνέχεια είχε υποβληθεί και σε μια μικροεπέμβαση στη μύτη και όπως γίνεται αντιληπτό δεν θα ήταν διαθέσιμος για βίντεο και φωτογραφίες πριν τις διακοπές του.

Ο Γκατσίνοβιτς θα αποτελέσει μια έξτρα λύση στα χέρια του Νίκολιτς ως το 2028, όντας ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει βοήθειες σε αρκετές θέσεις μεσοεπιθετικά. Φέτος πραγματοποίησε 29 εμφανίσεις με τρία γκολ και μια ασίστ, ενώ συνολικά με την κιτρινόμαυρη φανέλα μετράει 130 συμμετοχές, με 19 γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.