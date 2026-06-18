Από τη ζωή έφυγε ο Γιάννης Κάρμης, που υπήρξε νομικός εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού για 38 χρόνια.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κάρμης που διετέλεσε νομικός εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού για 38 χρόνια, από το 1979 έως το 2017. Η πράσινη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπος που πέρασε μεταξύ άλλων από πολλές θεσμικές θέσεις στην οικογένεια του Τριφυλλιού.

Το ύστατο χαίρε θα πουν φίλοι και συγγενείς στο κοιμητήριο Βούλα το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλό ταξίδι Γιάννη Κάρμη

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό, τον Γιάννη Κάρμη.Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017, έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα θεσμικά όργανα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη 1:30 στο κοιμητήριο Βούλας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».