Γνωστό έγινε το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία αντιμετωπίζοντας τον μεγάλο Άγιαξ.

Το πρώτο από τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό, αφού ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα κοντραριστεί με το «τριφύλλι» στις 4 του Ιουλίου. Θα είναι το πρώτο φιλικό χρονικά για τους Ολλανδούς και το τελευταίο για τους «πρασίνους» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Το ματς θα γίνει στο «Sportpark De Zanderij» στις 17:00 κι εκείνοι που θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια για το ματς αυτό θα πρέπει να σπεύσουν στο επίσημο σάιτ της Έρμελο, του κλαμπ δηλαδή στο οποίο ανήκει η εγκατάσταση που θα λάβει χώρα το ματς ή διαφορετικά σε διάφορα τοπικά μαγαζιά που έχουν εξουσιοδοτηθεί μ' αυτή την αρμοδιότητα που αναφέρονται στην ανακοίνωση στο επίσημο σάιτ του «Αίαντα».

Υπενθυμίζουμε πως έχουν γίνει γνωστά τα δύο φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός όταν επιστρέψει από το Άπελντορν, εκείνο στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Γκρασχόπερς κι εκείνο στις 15 με την Ραπίντ στη Βιέννη, που θα είναι και η πρόβα τζενεράλε της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ πριν τα πρώτα της ευρωπαϊκά ματς, που θα γίνουν 23 και 30 Ιουλίου.