Παναθηναϊκός: Ο Σπύρος Μαραγκός βγήκε από το νοσοκομείο, το μήνυμα της συζύγου του
Ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξοη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλειο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του.
Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγος του, Ανδριάνα, η οποία με ανάρτηση της ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.
Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο του κινητικού νευρώνα.
Η ανάρτηση της Ανδριάνας Μαραγκού
«Δόξα τω Θεώ...
Κέρδισε ένα ακόμη δύσκολο αγώνα η μαχητική ψυχή μου
Σήμερα μετά από 1.5 μήνα ήρθαμε σπίτι μας, χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ μας...
Υ.Γ Πρόεδρε σε ευχαριστούμε για ΟΛΑ μέσα από την καρδιά μας».
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