Η Ανδριάνα Μαραγκού έκανε γνωστό πως ο σύζυγος της, Σπύρος, βγήκε από το νοσοκομείο, ενώ ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξοη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλειο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγος του, Ανδριάνα, η οποία με ανάρτηση της ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.

Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η ανάρτηση της Ανδριάνας Μαραγκού

«Δόξα τω Θεώ...

Κέρδισε ένα ακόμη δύσκολο αγώνα η μαχητική ψυχή μου

Σήμερα μετά από 1.5 μήνα ήρθαμε σπίτι μας, χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ μας...

Υ.Γ Πρόεδρε σε ευχαριστούμε για ΟΛΑ μέσα από την καρδιά μας».