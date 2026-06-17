Ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αρίτζ Ελουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.

Ο αμυντικός σύμβολο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπαρία στη λίστα του ΠΑΟΚ.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στο εξωτερικό. «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει τον Αρίτζ Ελουστόντο στην κορυφή της λίστας των μεταγραφικών του στόχων. Ο έμπειρος Ισπανός αμυντικός θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ως ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, τον σύλλογο που τον ανέδειξε και όπου είναι μέλος της πρώτης ομάδας από το 2016.

Πολλές ομάδες της La Liga έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά η επιθυμία του είναι να αγωνιστεί στις διοργανώσεις της UEFA για μια χρονιά ακόμα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Ο 32χρονος (28/3/94) Βάσκος αμυντικός ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Ακαδημία της Σοσιεδάδ. Ο Ελουστόντο είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1.80 κι έως τώρα έχει καταγράψει στους Κυπελλούχους Ισπανίας 313 συμμετοχές με 12 γκολ κι 11 ασίστ. Υπήρξε μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας και τελευταία φορά ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Σοσιεδάδ το 2023.

Στις 30/1/25 ο ΠΑΟΚ τον αντιμετώπισε για τη League Phase του Europa League. Ο Ελουστόντο αγωνίστηκε 90 λεπτά στην εντός έδρας νίκη των Βάσκων με 2-0.

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