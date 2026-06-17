ΠΑΟΚ: «Ο Ελουστόντο στη λίστα», σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό
Ο αμυντικός σύμβολο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπαρία στη λίστα του ΠΑΟΚ.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στο εξωτερικό. «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει τον Αρίτζ Ελουστόντο στην κορυφή της λίστας των μεταγραφικών του στόχων. Ο έμπειρος Ισπανός αμυντικός θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ως ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, τον σύλλογο που τον ανέδειξε και όπου είναι μέλος της πρώτης ομάδας από το 2016.
Πολλές ομάδες της La Liga έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά η επιθυμία του είναι να αγωνιστεί στις διοργανώσεις της UEFA για μια χρονιά ακόμα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.
Ο 32χρονος (28/3/94) Βάσκος αμυντικός ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Ακαδημία της Σοσιεδάδ. Ο Ελουστόντο είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1.80 κι έως τώρα έχει καταγράψει στους Κυπελλούχους Ισπανίας 313 συμμετοχές με 12 γκολ κι 11 ασίστ. Υπήρξε μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας και τελευταία φορά ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Σοσιεδάδ το 2023.
Στις 30/1/25 ο ΠΑΟΚ τον αντιμετώπισε για τη League Phase του Europa League. Ο Ελουστόντο αγωνίστηκε 90 λεπτά στην εντός έδρας νίκη των Βάσκων με 2-0.
Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ
🚨EXCLUSIVA🚨— DSC (@DSCinf) June 17, 2026
El PAOK tiene a Aritz Elustondo en lo más alto de su lista de fichajes❗️
El experimentado defensa español dejará la Real Sociedad como agente libre este verano, el club que lo atrajo y donde ha sido miembro del primer equipo desde 2016👋.
🇪🇸Muchos equipos de La… pic.twitter.com/IDUkMXfJpu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.