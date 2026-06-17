Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο λευκός καπνός, η εξήγηση αλλαγής για τέρμα και Μαρμόλ ή Κάρμο»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στου Galacticos by Interwetten για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κινείται σε πολλαπλά μεταγραφικά «ταμπλό» και προχωράει τις διαδικασίες για την ενίσχυση του ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για τις εξελίξεις και όλα τα δεδομένα στις υπόθεσης που είναι «ενεργοί» οι Πειραιώτες.

Αρχικά, αναφέρθηκε στη σημασία των σημερινών κληρώσεων για τους Ερυθρόλευκους ενόψει της συμμετοχής τους στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο κομμάτι των μεταγραφικών, όπως τόνισε, «το τελευταίο 48ωρο βγαίνει άσπρος καπνός»!

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 6 εκατομμύριων ευρώ στη Λουντογκόρες για την απόκτηση του Στάνιτς, με τους Βούλγαρους να αξιώνουν 8 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με την υπόθεση του Σμαΐλοβιτς οι Πειραιώτες έχουν ανεβάσει από τη Δευτέρα την πρόταση τους προς τη Σάντεφιορντ στα 3,5 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να είναι και η τελευταία.

Άμεσες εξελίξεις αναμένονται στο θέμα του Μαρμόλ, καθώς ο Ισπανός στόπερ δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει εντός της ημέρας, έπειτα από επαφές τριών εβδομάδων. Εφόσον δεν πει το «ναι» ο 22χρονος σέντερ μπακ τότε το πιθανότερο είναι να προκριθεί η περίπτωση της επιστροφής του Κάρμο.

«Τελειωμένη» είναι η περίπτωση του Μαφέο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη χώρα μας, ενώ όπως αναφέραμε ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Χριστογεώργου του ΟΦΗ για τον τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον Τζολάκη.