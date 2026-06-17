Ηλιόπουλος: «Θα βρεθώ ο ίδιος στην Καλαμάτα, τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν από το τρόπαιο»

Το ταξίδι του τροπαίου της ΑΕΚ θα ξεκινήσει τελικά από την Παρασκευή (19/6) στην Καλαμάτα, καθώς εκεί θα βρεθεί εκείνη τη μέρα και ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για Πέμπτη (18/6) παρουσία του τροπαίου στην Καλαμάτα μεταφέρεται για την Παρασκευή (19/6). Κι αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να δώσει κι αυτός το «παρών» λόγω των ιδιαίτερων δεσμών καταγωγής του.

«Θα βρεθώ ο ίδιος στην Καλαμάτα. Καλώ όλα τα νέα παιδιά της Καλαμάτας να έρθουν στην εκδήλωση της Παρασκευής, καλώντας επίσης τους γονείς να τους δώσουν την δυνατότητα να έρθουν για να δουν και να ακουμπήσουν το Όνειρο του Νικητή. Να εμπνευστούν από αυτό το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι», υπογράμμισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ.

Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την αλλαγή της ημερομηνίας, κατά την οποία το τρόπαιο ξεκινάει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, ενώ αργότερα όπως είναι γνωστό θα βρεθεί μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Κύπρο.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18/6 παρουσία του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, μεταφέρεται για την Παρασκευή 19/6 και ώρα 20.00 στο ίδιο σημείο.

Ο λόγος της μεταφοράς της ημερομηνίας, είναι η επιθυμία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου να παραβρεθεί ο ίδιος στην εκδήλωση, λόγω των ιδιαίτερων δεσμών καταγωγής που τον συνδέουν με την Καλαμάτα.

Το Τρόπαιο του Πρωταθλήματος 2025-2026 θα βρεθεί επίσης την Παρασκευή 19/6, αλλά νωρίτερα, στην Τρίπολη. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στην Πλατεία Πετρινού».

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανέβασε στα social media και το βίντεο από την συμβολική τελετή που έλαβε χώρα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το βράδυ της Κυριακής, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το σύνθημα για την έναρξη του ταξιδιού του τροπαίου της πρωταθλήτριας: