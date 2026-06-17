Σουντουλίδης στους Galacticos: «Γιατί ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Μαρίνο Πούσιτς για τον πάγκο»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε για τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ και κυρίως για τον Μαρίνο Πούσιτς.
Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία.
Μόλις ανακοινωθεί το διαζύγιο με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, θ' ακολουθήσει η συμφωνία με τον νέο τεχνικό, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Ο Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos αναφέρθηκε φυσικά στις εξελίξεις και πως κατέληξε ο Δικέφαλος στον έμπειρο προπονητή.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σουντουλίδης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.