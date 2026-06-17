Σουντουλίδης στους Galacticos: «Γιατί ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Μαρίνο Πούσιτς για τον πάγκο»

Ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε για τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ και κυρίως για τον Μαρίνο Πούσιτς.

Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Μόλις ανακοινωθεί το διαζύγιο με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, θ' ακολουθήσει η συμφωνία με τον νέο τεχνικό, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Ο Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos αναφέρθηκε φυσικά στις εξελίξεις και πως κατέληξε ο Δικέφαλος στον έμπειρο προπονητή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σουντουλίδης