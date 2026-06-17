Πάολο Φερνάντες: «Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ αλλά θέλω να παίζω, θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί»

Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Αλ Καλίτζ, αλλά και στο μέλλον του.

Ένας από τους παίκτες που επιστρέφουν στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό τους τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είναι και ο Πάολο Φερνάντες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας και επιστρέφει στην Ένωση, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα ψάξει να τον παραχωρήσει.

Ο Φερνάντες, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029, έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo, στην οποία μίλησε και για το μέλλον του. Τόνισε πως έχει περάσει όμορφα στους κιτρινόμαυρους, ωστόσο το βασικό για εκείνον είναι να παίζει και να νιώθει σημαντικός. Υπογράμμισε πως θα μιλήσει με την ομάδα για να δει τι απόφαση θα ληφθεί για εκείνον, αν και εκτιμά πως το πιθανότερο είναι να μην επιστρέψει στην Ένωση.

«Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα δούμε τι θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχα έναν πολύ καλό δανεισμό μετά τον τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα που με είχε επηρεάσει σημαντικά, αλλά ξαναβρήκα τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά ήμουν ως παίκτης, και η χρονιά πήγε πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός και πρόσθεσε:

«Σε ορισμένα μέρη γράφουν ότι έχω συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά στην πραγματικότητα ισχύει μέχρι το 2029. Μου απομένουν τρία χρόνια και τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω, αλλά θέλω να νιώθω καλά εκεί όπου βρίσκομαι. Παρότι στην ΑΕΚ πέρασα πολύ όμορφα και την έχω στην καρδιά μου, εγώ θέλω να παίζω. Το να νιώθω σημαντικός σε μια ομάδα είναι αυτό που επιδιώκω. Θα μιλήσουμε με τον σύλλογο και θα δούμε ποια απόφαση θα ληφθεί».

Όσο για την πιθανότητα να επέστρεφε ξανά στη Σαουδική Αραβία, τόνισε: «Θα πρέπει να το δούμε. Οι Άραβες με εξέπληξαν πολύ θετικά. Οι Σαουδάραβες είναι πολύ φιλικοί και οι συμπαίκτες μου ήταν καταπληκτικοί. Πάντα μου φέρθηκαν εξαιρετικά. Το πρωτάθλημα αναπτύσσεται κάθε χρόνο και σίγουρα θα το ξαναέκανα». Επίσης ο Φερνάντες εξέφρασε την επιθυμία του να γυρίσει κάποια στιγμή στην πατρίδα του: «Κάποια στιγμή θα ήθελα να επιστρέψω στην Ισπανία. Μόλις έγινα πατέρας και φυσικά σκέφτομαι την επιστροφή. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί, αλλά θα ήθελα να γυρίσω».

«Θυμάμαι πολύ έντονα κάτι που μου είχε πει ο Γκουαρδιόλα»

Ο Πάολο Φερνάντες υποστήριξε πως «ήταν η καλύτερη απόφαση» που πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ αναφέρθηκε σε κάτι που θυμάται πολύ έντονα και που σχετίζεται με μια συμβουλή που του είχε δώσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. «Θυμάμαι πολύ έντονα κάτι που μου είπε ο Πεπ μία από τις φορές που ανέβηκα να προπονηθώ με την πρώτη ομάδα. Την τελευταία μου χρονιά εκεί είχα πετύχει πολλά γκολ έξω από την περιοχή και τα στιγμιότυπα των αγώνων προβάλλονταν σε όλο το προπονητικό κέντρο. Θυμάμαι ότι σε μία προπόνηση με την πρώτη ομάδα είχα την ευκαιρία να σουτάρω από μακριά, αλλά δεν το έκανα. Τότε ο Πεπ μου είπε ότι, με το σουτ που διαθέτω, αυτά που κάνω στην ομάδα μου πρέπει να τα κάνω και εκεί. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί ουσιαστικά μου είπε να είμαι ο εαυτός μου όπου κι αν βρίσκομαι», είπε ο Φερνάντες, ο οποίος σχολίασε για την περίοδο που βρέθηκε στη Σίτι:

«Ήταν πραγματικά εκπληκτική. Έπαιξα με ποδοσφαιριστές που σήμερα βρίσκονται σε απίστευτο επίπεδο. Ήταν εκεί ο Μπραχίμ Ντίαθ, ο Ανταραμπιόγιο, ο Τζέιντον Σάντσο, ο Φιλ Φόντεν, ο Λούκας Νμέτσα... Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνη την περίοδο. Την τελευταία μου χρονιά αναδείχθηκα πρώτος σκόρερ της ομάδας και παίκτης της χρονιάς ανάμεσα σε όλα αυτά τα αστέρια. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη τη φάση της καριέρας μου. Όπως είπα και πριν, ανέβηκα πολλές φορές στην πρώτη ομάδα. Όχι μόνο με τον Πεπ, αλλά και πριν από αυτόν. Ήταν εντυπωσιακό. Όμως αυτό που κάνει ο Πεπ στους συλλόγους δεν περιορίζεται στην πρώτη ομάδα· το εφαρμόζει σε ολόκληρο τον οργανισμό. Από τη στιγμή που ήρθε, φάνηκε η αλλαγή. Πριν, μία από τις ισχυρότερες ακαδημίες ήταν της Τσέλσι. Ο Πεπ έφερε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία σε όλη την ακαδημία και έκτοτε, τις περισσότερες χρονιές, οι ομάδες νέων που κατακτούν τίτλους είναι της Σίτι. Αυτό δείχνει ότι δεν αλλάζει μόνο την πρώτη ομάδα αλλά ολόκληρο τον σύλλογο».

Τέλος ο Φερνάντες ξεχώρισε τη σεζόν που έκανε στον Βόλο, αλλά και εκείνη που πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ και κατάφερε να κατακτήσει το νταμπλ με την Ένωση: «Έπαιξα σε αρκετές χώρες, αλλά δεν ξέρω αν θα διάλεγα τη σεζόν 2021/22 ή τη 2022/23, όταν πέρασα μισή χρονιά στον Βόλο και μισή στην ΑΕΚ. Ένιωθα πολύ καλά σωματικά, κάτι που με απασχολούσε τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν μου επέτρεπε να είμαι ο πραγματικός εαυτός μου. Στον Βόλο μπόρεσα να αγωνιστώ όπως πραγματικά μπορώ και, όταν είμαι καλά, ξέρω τι μπορώ να προσφέρω. Χάρη στην εμπιστοσύνη που μου έδειξαν το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση, όλα πήγαν εξαιρετικά. Άρα θα έλεγα είτε τη σεζόν 2021/22 είτε τη 2022/23».