Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αρνήθηκε φυσικά να σχολιάσει τις εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά μίλησε για Ντιναμό Κιέβου και Κλουζ πριν μάθει το αποτέλεσμα της κλήρωσης!

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θ' αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμαθε σήμερα ότι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, λοιπόν, βρέθηκε σε εκδήλωση στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου και συγκεκριμένα στην παρουσίαση του βιβλίου «Σκέψεις και γραμμές στη μνήμη του μεγάλου Μιρτσέα Λουτσέσκου». Ο Ράζβαν ρωτήθηκε για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ και φυσικά αρνήθηκε να σχολιάσει: «Ευχαριστώ, είμαι καλά. Δεν σχολιάζουμε εικασίες. Σοβαρά, είμαι εδώ στην εκδήλωση και δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Δεν ξέρω πώς θα είναι το μέλλον μου. Θα δούμε. Προς το παρόν είμαι σε διακοπές και θα δούμε. Αλλά έλα, ας παίξουμε... Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις;».

Στη συνέχεια ο Λουτσέσκου μίλησε για τη Ντιναμό Κιέβου και την Κλουζ. Δηλώσεις που έκανε πριν την κλήρωση, που έφερε τις δύο ομάδες στον δρόμο του Δικεφάλου.

Για τους Ουκρανούς είπε: «Η Ντιναμό Κιέβου είναι η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο πατέρας μου και μπορώ να πω ότι αν υπάρχουν ομάδες που αγάπησε, τότε η Ντιναμό Κιέβου είναι μία από αυτές. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ αντιπροσωπεύει επίσης κάτι πολύ σημαντικό στην καριέρα του, αλλά και για εμάς, ως οικογένεια. Η Ντιναμό Κιέβου είναι η ομάδα που τον έφερε πίσω στη ζωή!

Επειδή, αφότου τελείωσε με την εθνική ομάδα της Τουρκίας και σταμάτησε την προπονητική του καριέρα, εξαφανιζόταν. Σιγά σιγά, εξαφανιζόταν... Όταν επέστρεψε στο ποδόσφαιρο, και αυτό χάρη στην Ντιναμό Κιέβου, επέστρεψε στη ζωή. Έγινε ένας άνθρωπος γεμάτος ενθουσιασμό, κίνητρο, χαρούμενος, δραστήριος, αναζωογονητικός σαν να έρχονταν από τη μια μέρα στην άλλη.«Λοιπόν, η Ντιναμό Κιέβου κατέχει μια ξεχωριστή θέση για εμάς, όπως είπα και για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, μιλώντας για τις δύο ομάδες στην Ουκρανία».

Για την Κλουζ τόνισε: «Οι μικρές ομάδες μπορούν πάντα να δημιουργήσουν εκπλήξεις, ειδικά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα επειδή η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αλλά, μέσω της σοβαρότητας και της πολύ καλής οργάνωσης ο Μπεργκόντι είναι ένας κορυφαίος προπονητής, ξέρει πολύ καλά πώς να προετοιμάζει την ομάδα του και μπορεί να δημιουργήσει εκπλήξεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ντιναμό Κιέβου έχει την εμπειρία διεθνών διοργανώσεων και η φανέλα πάντα μετράει πολύ. Η δύναμη και η ψυχική δύναμη είναι αυτές που αποφασίζουν».



