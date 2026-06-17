Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει σταδιακά το πρόγραμμα των φιλικών του στην Ολλανδία, με τη Μπέβερεν να προστίθεται στο καλεντάρι της προετοιμασίας και την Τβέντε να παραμένει η επικρατέστερη επιλογή για το τελευταίο τεστ πριν από την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Οριστικοποιείται σιγά σιγά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Οι «ασπρόμαυροι» θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι την 1η Ιουλίου απέναντι στη Μπέβερεν, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κλειστεί οι αναμετρήσεις με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και την ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 Ιουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο όπου θα καταλύσει και θα προπονείται η ομάδα του ΠΑΟΚ.

Απομένει πλέον η οριστικοποίηση του τέταρτου και τελευταίου φιλικού της προετοιμασίας, που είναι προγραμματισμένο για τις 11 Ιουλίου.

Η Τβέντε αποτελεί την επικρατέστερη αντίπαλο για εκείνη την ημερομηνία, ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν είχε «κλειδώσει» μέχρι σήμερα, καθώς η ολλανδική ομάδα βρισκόταν ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές κληρώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Europa League και από τη στιγμή που οι δύο ομάδες δεν μπορούν να συναντηθούν στον 2ο προκριματικό γύρο, αναμένεται να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την οριστική συμφωνία.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φιλικά, η αναμέτρηση με την Τβέντε, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ, αλλά σε διαφορετική έδρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.