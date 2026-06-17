ΠΑΟΚ: Στο τραπέζι η αστική ανάπλαση για το νέο γήπεδο στην Τούμπα

Συνεχίζονται οι επαφές για το νέο γήπεδο, με αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ να έχει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ συναντήθηκε την Τετάρτη (17/6) με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, παρουσία των γενικών γραμματέων του υπουργείου, με βασικό αντικείμενο συζήτησης το συνολικό πλάνο που αφορά το νέο γήπεδο του «Δικεφάλου» και κυρίως τις παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του νέου γηπέδου, τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, την υπογειοποίηση, τους χώρους στάθμευσης, αλλά και τις προβλέψεις για τη δημιουργία χώρων πρασίνου που θα ενταχθούν στο συνολικό σχέδιο.

Ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου-Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος μας στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2026-27. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου κι ο επαναληπτικός στις 30 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOK #UEL… pic.twitter.com/DxWgyWZ7uZ — PAOK FC (@PAOK_FC) June 17, 2026

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν άμεσα τις επαφές τους, με νέο ραντεβού να έχει ήδη προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι διαδικασίες προχωρούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ήδη παρουσιαστεί, στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της προόδου των μελετών από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό του έργου, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το επόμενο στάδιο του μεγαλύτερου αναπτυξιακού εγχειρήματος στην ιστορία του συλλόγου.