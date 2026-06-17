Galacticos LIVE by Interwetten: Οι αντίπαλοι για ΠΑΟ - ΠΑΟΚ στα προκριματικά & ο χορός εκατομμυρίων

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Ο χορός εκατομμυρίων για μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, οι αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ & το... δωράκι που περιμένει η ΑΕΚ.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και τον χορό εκατομμυρίων με... κεντρικό πρόσωπο έναν εξτρέμ, ο Σωτήρης Μυκονίου μιλάει για τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον Β' Προκριματικό του Conference League και για το κρυφό μήνυμα του Γιάκουμπ Νίστρουπ και ο Γιώργος Τσακίρης γι' αυτό που περιμένει η ΑΕΚ ώστε να μπει στους ισχυρούς των Playoffs του Champions League.

Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης εξηγεί ποιος (και γιατί) είναι το φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, αλλά και τι φέρνει ο Β' Προκριματικός του Europa League.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση μετά τα όργια του Λιονέλ Μέσι.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!