Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Σενάρια για τον Αρμένιο διεθνή αριστερό μπακ
Πρόκειται για τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Με ύψος 1.81 μέτρα ο Αρμένιος διεθνής έχει γεννηθεί στη Ρωσία και έχει και σερβικό διαβατήριο. Παίζει αριστερός μπακ αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός χαφ και αριστερός εξτρέμ.
Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα που τον κοστολογεί με 7 εκατ. ευρώ. Πέρυσι είχε σεζόν με 47 ματς, 1 γκολ και 4 ασίστ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο παίκτης φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό αλλά και τις ομάδες των Κόμο, Λανς, Άγιαξ, Ζενίτ, Σπαρτάκ Μόσχας και Κράσνονταρ.
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