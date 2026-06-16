Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Σενάρια για τον Αρμένιο διεθνή αριστερό μπακ

Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Σενάρια για τον Αρμένιο διεθνή αριστερό μπακ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Σενάρια για τον Αρμένιο διεθνή αριστερό μπακ

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Στα 27 του χρόνια ο Αρμένιος διεθνής αριστερός μπακ - που έχει και σερβικό διαβατήριο - φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Πρόκειται για τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Με ύψος 1.81 μέτρα ο Αρμένιος διεθνής έχει γεννηθεί στη Ρωσία και έχει και σερβικό διαβατήριο. Παίζει αριστερός μπακ αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός χαφ και αριστερός εξτρέμ.

Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα που τον κοστολογεί με 7 εκατ. ευρώ. Πέρυσι είχε σεζόν με 47 ματς, 1 γκολ και 4 ασίστ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο παίκτης φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό αλλά και τις ομάδες των Κόμο, Λανς, Άγιαξ, Ζενίτ, Σπαρτάκ Μόσχας και Κράσνονταρ.

 

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@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

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