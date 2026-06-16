Νίστρουπ: «Να έχουμε μία υπέροχη σεζόν μαζί, Πάμε ΠΑΟ!»

Το πρώτο μήνυμα του Γιάκομπ Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό και η ευχή για τη νέα σεζόν.

Λίγη ώρα μετά το πρώτο βίντεο με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να είναι ντυμένος στα χρώματα της ομάδας, ακολούθησε και η πρώτη φορά που εκείνος μίλησε όντας πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ο Δανός τεχνικός απευθύνθηκε στον κόσμο της ομάδας μιλώντας για το πόσο ενθουσιασμένος είναι που βρίσκεται στους «πρασίνους» και δίνοντας την ευχή του, αλλά και το σύνθημα ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινάει τη Τετάρτη (17/06) με την πρώτη της ομάδας.

Τα λόγια του Νίστρουπ

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Να έχουμε μία υπέροχη σεζόν μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, πάμε ΠΑΟ»

Υπενθυμίζουμε πως η επίσημη παρουσίασή του θα λάβει χώρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, προτού δηλαδή η ομάδα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.