Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν συνολικά 6-7 φιλικά προετοιμασίας με τον ολλανδικό σύλλογο να ανακοινώνει άλλο ένα.

Ο Ολυμπιακός - όπως έχει ήδη γίνει γνωστό - θα δώσει φιλικά ματς στις 8 Ιουλίου με τη Ράκοφ και στις 25 Ιουλίου με την Άλκμααρ. Το τρίτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε γνωστό από άλλη μία ομάδα είναι αυτό με τη Φορτούνα Σιτάρντ για τις 17 Ιουλίου στο Βλάαρντινγκεν (με τοπική ώρα έναρξης στις 18.30). Συνολικά ο Ολυμπιακός θα παίξει 6-7 φιλικά στην προετοιμασία του, που στο εξωτερικό θα γίνει σε 2 διαφορετικά χρονικά στάδια μέσα στον Ιούλιο.