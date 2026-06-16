Ολυμπιακός: Η Φορτούνα Σιτάρντ ανακοίνωσε φιλικό για τις 17 Ιουλίου
Ο Ολυμπιακός - όπως έχει ήδη γίνει γνωστό - θα δώσει φιλικά ματς στις 8 Ιουλίου με τη Ράκοφ και στις 25 Ιουλίου με την Άλκμααρ. Το τρίτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε γνωστό από άλλη μία ομάδα είναι αυτό με τη Φορτούνα Σιτάρντ για τις 17 Ιουλίου στο Βλάαρντινγκεν (με τοπική ώρα έναρξης στις 18.30). Συνολικά ο Ολυμπιακός θα παίξει 6-7 φιλικά στην προετοιμασία του, που στο εξωτερικό θα γίνει σε 2 διαφορετικά χρονικά στάδια μέσα στον Ιούλιο.
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