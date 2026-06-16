Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Τα 3 εκατ. ευρώ για Σμαϊλοβιτς και τι γίνεται με Γιαννούλη»

Ο Ολυμπιακός έκανε και 2η πρόταση για τον στόπερ Σμαϊλοβιτς της Σαντεφιόρντ και ενώ ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιαννούλη.

Η τελευταία χρονικά πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός για τον στόπερ Σμαϊλοβιτς ήταν στα 3 εκατ. ευρώ. Αυτό μετέφερε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος. Έδωσε και το στίγμα του για το θέμα Γιαννούλη και ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ή αλλαγή τα 3 τελευταία 24ωρα. Φαίνεται ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα... παράθυρο για να προχωρήσει ξανά αυτή η περίπτωση.