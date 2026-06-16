Ο ποδοσφαιριστής εκτός του Big-4 που μπήκε στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος από το CIES

Το CIES Football έβγαλε την καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος και ανάμεσα στους εκλεκτούς υπήρχε και ένας ποδοσφαιριστής εκτός του Big-4.

Η Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να τερματίζει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό να παίρνει το δεύτερο καλό εισιτήριο για το Champions League, τον ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference League ενώ ο ΟΦΗ ως κυπελλούχος θα είναι στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το CIES Football έβγαλε τη δική του καλύτερη εντεκάδα για το πρωτάθλημα και ανάμεσα στα ονόματα, πρόσθεσε και έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός του Big-4. Αυτός είναι ο Ιωάννης Κωστή.

Ο Κύπριος χαφ έκανε τρομερή σεζόν με τον Λεβαδειακό, ξεχώρισε στη μεσαία γραμμή και έτσι το CIES τον πρόσθεσε στους έντεκα καλύτερους παίκτες της λίγκας.

Συγκεκριμένα, ο Στρακόσια της ΑΕΚ είναι στο τέρμα, ο Ρότα της ΑΕΚ δεξιά, ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ αριστερά και ο Πιρόλα του Ολυμπιακού με τον Ρέλβας της ΑΕΚ στο κέντρο της άμυνας. Ο Κωστή μοιράζεται τον άξονα με τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.

Ο Ζέλσον του Ολυμπιακού στο ένα άκρο, ο Τάισον του ΠΑΟΚ στο άλλο και ο Γιόβιτς της ΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης. Να θυμίσουμε ότι ο 26χρονος Κύπριος μέσος μέτρησε 34 συμμετοχές με 5 γκολ στο ενεργητικό του.