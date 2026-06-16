Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τις τέσσερις σεζόν του Δικέφαλου που αναδεικνύουν τη σημασία της επιστροφής του στην... φωλιά του στην πόλη της ΑΕΚ.

Η δημιουργία του νέου γηπέδου της ΑΕΚ προφανώς και αποτελούσε το όνειρο κάθε φίλου, μικρού και μεγάλου, της ομάδας αλλά και όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας και φυλής... Από την πρώτη μέρα που τα όνειρά μας έδιναν... μπάζα, στην απίθανη τότε απόφαση να γκρεμιστεί το "Νίκος Γκούμας" δίχως να έχει εξασφαλιστεί παντοιοτρόπως ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο στη θέση του, έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022 όταν και έγιναν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Ένωσης. Απίστευτο και όμως ελληνικό και αληθινό: χρειάστηκε να περιμένουμε 19 ολόκληρα χρόνια, δυο δεκαετίες χωρίς το σπίτι μας στην πόλη μας, γενιές και γενιές φίλων του Δικέφαλου μεγάλωσαν στο ποδοσφαιρικό... Νταχάου όπως σωστά χαρακτηρίστηκε το ΟΑΚΑ και η ΑΕΚ έχανε συνέχεια κομμάτια από το dna της, την ιστορία της, το είναι της! Το πιο σημαντικό ωστόσο για την ομάδα, τον κόσμο της, τη ταυτότητά της ήταν πώς δεν είχε πια το σημείο αναφοράς της, στο μέρος που στεγάστηκαν τα όνειρα των προσφύγων της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο...

Η ΑΕΚ και ο κόσμος της υποχρεώθηκε να ζήσει για 20 σχεδόν χρόνια μια δεύτερη, προφανώς διαφορετική, προσφυγιά και σαν κάποιος να της επέβαλλε μια τιμωρία δίχως λόγο και αιτία επειδή έτσι είναι της μοίρας της γραπτό: να ζει, να βιώνει, να μεγαλώνει και μεγαλουργεί, αφού πρώτα πονέσει, υποφέρει, πέσει, αλλά δεδομένα δεν θα τη λυγίσει τελικά τίποτα, ούτε η χειρότερη κακουχία, άλλωστε μεγαλύτερη από το να χάνεις της σπίτι σου δεν υπάρχει! Ο Δικέφαλος όμως άντεξε και δεν σηκώθηκε απλά, αλλά απογειώθηκε, ειδικά και χάρη στην προσμονή της νέας του... φωλιάς στην πόλη του, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Κατάφερε να πανηγυρίσει μόνο έναν (ακόμη μάγκικο) τίτλο πρωταθλήματος μακριά από τα μέρη της το 2018, μια σπουδαία κούπα κόντρα σε νταβατζιλίκια και τότε επικοινώνησε με αγωνιστικό τρόπο ότι, τα καλύτερα έρχονται για την Ένωση στης Φιλαδέλφειας τα μέρη.

Προτού επιστρέψει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια πολλοί ήταν εκείνοι που έγραφαν, έλεγαν και υποστήριζαν πως δεν θα αλλάξει κάτι για την... μοναχοκόρη της προσφυγιάς σε ότι αφορά στη συχνότητα κατάκτησης των πρωταθλημάτων. Ως συνήθως κοίταζαν το δέντρο, το ένα μόλις πρωτάθλημα που έχει κερδίσει η Ένωση με έδρα το ΟΑΚΑ και όχι το δάσος, ότι τα υπόλοιπα 11 (μέχρι να επιστρέψει στην πόλη της και να πάρει αμέσως άλλα δυο) τα είχε πανηγυρίσει στη φυσική της έδρα και στην πόλη της βέβαια! "Τα τσιμέντα και οι κερκίδες δεν παίζουν μπάλα", έλεγαν που είχε δόση πραγματικότητας, μα λησμονούσαν αδικαιολόγητα το επίσης γεγονός που αναφέρει και ισχύει για τον Δικέφαλο: "η δύναμη της έδρας επιβάλλεται και... παίζει μπάλα όταν χρειαστεί"! Όπως ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση της νυν πρωταθλήτριας Ελλάδας...

Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι γιατί τα λόγια αν δεν συνοδεύονται με αποδείξεις τότε δεν έχουν και καμία αξία: στην περίπτωση της ΑΕΚ φυσικά και πλέον όλοι έχουν εμπεδώσει τη σημασία της δύναμης της έδρας της και της επιστροφής της στην πόλη της. Σε διάστημα τεσσάρων σεζόν ο Δικέφαλος έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα, το 2023 (νταμπλ) και τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε (2026), τη στιγμή που ήταν και η μόνη που διεκδίκησε την κατάκτηση και των 4αρων τίτλων με διαφορετικούς αντιπάλους στη διαδρομή κάθε μίας από τις συγκεκριμένες σεζόν. Το 2024 το έχασε στη τελευταία φάση του τελευταίου ματς και πέρυσι ήταν η μόνη που έφτασε έως πριν τη διαδικασία των play offs και ήταν στο κόλπο αλλά απέτυχε στην πιο μέτρια σεζόν της Ένωσης, την τελευταία του Αλμέιδα, από την επιστροφή της στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αν μη τι άλλο αποδείχθηκε η δύναμη της έδρας και επιβεβαιώθηκε η σημασία του να έχει μια ομάδα το δικό της σπίτι και πόσο μάλλον στη δική της πόλη!

Επιστροφή λοιπον για την ΑΕΚ στης Φιλαδέλφειας τα μέρη σημαίνει: σε 4 σεζόν, 2 πρωταθλήματα! Ενώ σε επίπεδο παρουσίας κόσμου εννοείται ότι ο Δικέφαλος επιβάλλεται και έχει δυο πρωτιές και δυο δεύτερες θέσεις με τον Ολυμπιακό και οι δυο αντίπαλοι μοιράζονται την πρωτιά συνέχεια με ελάχιστες και πολύ μικρές διαφορές, μιας και έχουν αντίστοιχη χωρητικότητα έδρας. Οι μέσοι όροι είναι πάνω από 25.000 και για τους δυο ανταγωνιστές και αναμενόμενα και δικαιολογημένα έχουν αφήσει πίσω τους τις υπόλοιπες ομάδες. Το πιο σημαντικό απ' όλα; Είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής που τη ζούμε και παράλληλα είναι γεγονός ότι όπως τραγουδάει και ο Μακεδόνας: "ήρθαμε άστεγοι, φτωχοί από την άβυσσο, μόνο όνειρα κι ελπίδες είχαν μείνει, μα παλέψαμε και χτίσαμε παράδεισο, τη φουρτούνα εμείς την κάναμε γαλήνη: μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου - και στης καρδιάς μου την περιπέτεια, είσαι πάντα αγαπημένη μου (σ.σ.: ΑΕΚ) μαζί μου. Μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια, ξαναβρήκαμε την Άνοιξη ψυχή μου, στου πεπρωμένου την περιπέτεια, είσαι ο ήλιος (σ.σ.: ΑΕΚ) σ' όλη τη διαδρομή μου"!