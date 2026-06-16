Galacticos by Interwetten: Ο διάδοχος του Λουτσέσκου & οι πρώτοι στόχοι για ΠΑΟ, ΟΣΦΠ & ΑΕΚ
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει τις μεταγραφικές προτεραιότητες του Ολυμπιακού, ο Σωτήρης Μυκονίου εξηγεί πώς θα επανδρωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά τις μαζικές αποχωρήσεις, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση αναφορικά με το φημολογούμενο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Αζεντίν Ουναϊ.
Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης καταγράφει τις περιπτώσεις στις οποίες εστιάζει ο ΠΑΟΚ για τη διαδοχή του Ραζβάν Λουτσέσκου..
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση για όσα έγιναν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.