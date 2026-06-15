Ο τερματοφύλακας Νίκος Μπότης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Πογκόν Στσζέτσιν.

Στην Πολωνία θα μετακομίσει ο Νίκος Μπότης. Ο 22χρονος (31/3/04) τερματοφύλακας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πογκόν Στσζέτσιν.

Στη συγκεκριμένη ομάδα έπαιξε στο παρελθόν ο Ευθύμης Κουλούρης, ενώ πριν λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος ο πρώην αριστερός μπακ των Πειραιωτών Λεονάρντο Κούτρης.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα Meczyki.pl: «Ο Νικόλαος Μπότης από τον Ολυμπιακό θα ενταχθεί στην ομάδα.

Την περασμένη σεζόν, ο Βαλεντίν Κογιοκάρου ήταν ο τερματοφύλακας της Πόγκον. Ο Κριστόφ Καμίνσκι έκανε επίσης μερικές εμφανίσεις. Τώρα, η ομάδα αναμένεται να ανανεώσει το επιτελείο των τερματοφυλάκων της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Νικόλαος Μπότης πρόκειται να ενταχθεί στον σύλλογο της Πομερανίας. Είναι ένας 22χρονος παίκτης του Ολυμπιακού. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε για τη β' ομάδα, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε τρεις αγώνες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτιμάται στα 350.000 ευρώ από το Transfermarkt . Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ισχύει έως τις 30 Ιουνίου, επομένως θα ενταχθεί στην Πογκόν με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Μπότης έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την Ίντερ, αλλά δεν έπαιξε με την πρώτη ομάδα. Έχει κάνει δύο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο 22χρονος έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την επόμενη Τρίτη. Αρχικά, θα πρέπει να αγωνιστεί ως αναπληρωματικός για την Πόγκον».

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