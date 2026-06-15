Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Νέα Φιλαδέλφεια με αρκετούς φίλους της Ένωσης να σχηματίζουν ουρές για να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο.

Η ΑΕΚ με μια συμβολική τελετή το βράδυ της Κυριακής άνοιξε το ταξίδι του τροπαίου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το σύνθημα και την κούπα να αναμένεται να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη, ενώ θα περάσει και από την Κύπρο.

Το ταξίδι του τροπαίου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ξεκίνησε από τη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς σήμερα και αύριο είναι στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena.

Μάλιστα οι φίλοι της ΑΕΚ σχημάτισαν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί με την κούπα ακριβώς δίπλα από τον ατσάλινο Δικέφαλο Αετό.

Η ΑΕΚ έχει γνωστοποιήσει τις πόλεις και τις ημερομηνίες στις οποίες θα βρεθεί στο κάθε μέρος το τρόπαιο το οποίο θα επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια την 1η Αυγούστου.