ΑΕΚ: Το τρόπαιο ξεκίνησε το ταξίδι του με ουρές στην Πλατεία Αετού
Η ΑΕΚ με μια συμβολική τελετή το βράδυ της Κυριακής άνοιξε το ταξίδι του τροπαίου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το σύνθημα και την κούπα να αναμένεται να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη, ενώ θα περάσει και από την Κύπρο.
Το ταξίδι του τροπαίου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ξεκίνησε από τη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς σήμερα και αύριο είναι στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena.
@aekfc 🎥 Το μεγάλο ταξίδι του Τροπαίου ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια 🏆#AEKFC #Champions2026 #slgrwinners ♬ Motivational Epic Trailer Music - ArtArea
Μάλιστα οι φίλοι της ΑΕΚ σχημάτισαν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί με την κούπα ακριβώς δίπλα από τον ατσάλινο Δικέφαλο Αετό.
@aekfc 🏆 Οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ φωτογραφίζονται με το Τρόπαιο, φορώντας τα κασκόλ με την επιγραφή ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΠΙΜΟΝΗ, ΠΙΣΤΗ, ΠΑΘΟΣ. #AEKFC #Champions2026 #slgrwinners ♬ Sweet Celebration - Ausku Studio
Η ΑΕΚ έχει γνωστοποιήσει τις πόλεις και τις ημερομηνίες στις οποίες θα βρεθεί στο κάθε μέρος το τρόπαιο το οποίο θα επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια την 1η Αυγούστου.
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