Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Μπήκε για τον Σουηδό, πάει καλά του Γάλλου και παζαρεύει τον Ισπανό»
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ που παρέθεσε στους Galacticos by Interwetten τις εξελίξεις επί των μεταγραφικών στον Ολυμπιακό.
Δεν είναι μόνο ο νεαρός στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς που βρίσκεται στην μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε στους Galacticos by Interwetten - την εκπομπή του Gazzetta - όλα τα δεδομένα και για την θέση του στόπερ αλλά και για τα άλλα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα.
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