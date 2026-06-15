Ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ που παρέθεσε στους Galacticos by Interwetten τις εξελίξεις επί των μεταγραφικών στον Ολυμπιακό.

Δεν είναι μόνο ο νεαρός στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς που βρίσκεται στην μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε στους Galacticos by Interwetten - την εκπομπή του Gazzetta - όλα τα δεδομένα και για την θέση του στόπερ αλλά και για τα άλλα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα.