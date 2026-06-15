Galacticos by Interwetten: Το "αντίο" του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τα ανοιχτά μέτωπα του Ολυμπιακού και ο Ζοάο Μάριο
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει σε ποιο σημείο βρίσκονται όλα τα ανοιχτά μέτωπα του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Τσακίρης αναλύει τα δεδομένα για τον Ζοάο Μάριο, ενώ ο Σωτήρης Μυκονίου καταπιάνεται με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και τα δεδομένα στα άκρα του Παναθηναϊκού.
Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης μιλάει για το φινάλε στην σχέση του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ.
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση μετά από το απολαυστικό ποδοσφαιρικό διήμερο που προηγήθηκε σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
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