Με αφορμή μία μεγάλη συνέντευξη του Τσικίνιο ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στο blog του στο Gazzetta στον αγωνιστικό ρόλο του στην ομάδα και όχι μόνο.

Προερχόμενος από μία σεζόν που ούτε ο ίδιος ούτε ο Ολυμπιακός πήγαν καλά σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων ο «Τσίκι» ήταν και παραμένει μία σημαντική μονάδα για τον πειραϊκό σύλλογο. Ο Πορτογάλος Τσικίνιο που πρωτοέκλεισε στους Ερυθρόλευκους το 2024 και έχει κλείσει με νέο συμβόλαιο είναι ένας παίκτης που καταλαβαίνει καιρό τώρα πολύ καλά το τι σημαίνει Ολυμπιακός αλλά και τι απαιτήσεις υπάρχουν και ήταν και ένας από τους παίκτες που έκαναν απολογητικό post μετά το πέρας της σεζόν.

Για να δούμε λοιπόν και μερικές άλλες ατάκες του στο Zero Zero αλλά και να σταθούμε στο γιατί υπολογίζεται πιο πολύ ως δεκάρι και εξτρέμ. «Δεν πετύχαμε κάποιους από τους βασικούς μας στόχους που είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Είναι υποχρεωτικό για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός το να κερδίζει αυτούς τους τίτλους», σημείωσε σχετικά.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σε ένα γενικό πλαίσιοο νοοτροπίας στάθηκε στο ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τίτλους αλλά παίζει ρόλο και η σταθερότητα αλλά και η εξέλιξη. Ερωτηθείς για την πίεση σε σχέση με τη Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος ότι είναι πολύ κοντά με αυτήν.

«Φέτος ήταν ένα διάστημα που δεν νικούσαμε και οι φανς μας δεν ήταν χαρούμενοι. Είναι λογικό αυτό και αυτό γινόταν και στη Μπενφίκα. Ήρθαν και μας μίλησαν (οι φανς) με θετικό τρόπο γιατί πίστευαν πολύ στην ομάδα. Οι φανς (μας) ένιωθαν ότι είμαστε μία ομάδα που μπορούσε να νικά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει Conference, Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup», είπε ακόμα.

Ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα έμενε τόσο πολύ στον Ολυμπιακό - εν πρώτοις - διότι ήταν μία νέα εμπειρία. Πίστευε στην επιτυχία και ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει αλλά στάθηκε και στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός αλλάζει συχνά παίκτες, όπως και στην περηφάνεια που νιώθει παίζοντας για αυτόν τον σύλλογο αλλά και στο πώς τον έχουν αγκαλιάσει όλοι: από την ομάδα μέχρι τον κόσμο.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο που του ταιριάζει και αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ

Ο έμπειρος χαφ του Ολυμπιακού - που έχει αποδείξει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την ποιότητά του - είναι μία περίπτωση που από τον Μεντιλίμπαρ λογίζεται πιο πολύ ως δεκάρι και ακραίος κυνηγός. Στον Τσικίνιο ταιριάζει αυτό το ελληνικό στιλ παιχνιδιού ή το στιλ του Ολυμπιακού: πίεση, ανάκτηση μπάλας, κατοχή αλλά και γρήγορες επιθέσεις.

Ο ίδιος έχει μάθει πολύ καλά το παιχνίδι του Ελ Καμπί, έχει προσαρμοστεί και εκείνος πάνω σε αυτό και του αρέσει πολύ αυτή η συνεργασία. Όσο για την εξήγηση της θέσης του; Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον Τσικίνιο είτε να είναι πολύ κοντά στην περιοχή είτε να πατά περιοχή είτε για να βγάζει φάσεις, είτε (κυρίως) για να σκοράρει. Και ο Τσικίνιο ξεκάθαρα είναι ένας τέτοιος παίκτης και άρα αυτό είναι και το σκεπτικό του να παίζει περισσότερο ως δεκάρι και εξτρέμ και να μην αντιμετωπίζεται αγωνιστικά ως ένα οκτάρι.

Εάν δούμε δε τις χρονιές του Τσικίνιο από πλευράς γκολ πέρυσι είχε 8 τέρματα σε 28 ματς Πρωταθλήματος και φέτος 4 σε 30 παιχνίδια. Την χρονιά που μας πέρασε είχε 6 γκολ σε 43 αναμετρήσεις και το 2024-2025 κατέγραψε 8 γκολ σε 42 ματς. Στον Ολυμπιακό συνολικά έχει 108 συμμετοχές με 16 γκολ και 15 ασίστ. Οι δε δηλώσεις του 30χρονου Τσικίνιο ανέδειξαν και κάτι άλλο. Ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό όσα περισσότερα χρόνια γίνεται.