Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες μπορεί να συναντήσει τον Πέδρο Μαρτίνς
Στην αραβική χερσόνησο ενδέχεται να είναι το μέλλον του Ρενάτο Σάντσες μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό.
Ο 28χρονος (18/8/97) Πορτογάλος μέσος, ο οποίος στο τριφύλλι κατέγραψε 24 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό είναι σε επαφές με την Αλ Γκαράφα του Κατάρ.
Στον πάγκο της συγκεκριμένης ομάδας είναι ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς. Σε κάθε περίπτωση, ο Σάντσες δεν δικαίωσε το ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Σε διαστήματα της σεζόν έβγαλε τραυματισμούς και δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά σε μία σημαντική θέση κι ενώ είχε χαθεί το προηγούμενο καλοκαίρι ο διεθνής Μαροκινός Αζεντίν Ουναϊ.
Ο Σάντσες να σημειωθεί ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Παρί Σ.Ζ. κι αναζητείται φόρμουλα, ώστε να αποτελέσει οριστικά παρελθόν για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
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