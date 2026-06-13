Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πιθανό να μετακομίσει στο Κατάρ για την Αλ Γκαράφα.

Στην αραβική χερσόνησο ενδέχεται να είναι το μέλλον του Ρενάτο Σάντσες μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος (18/8/97) Πορτογάλος μέσος, ο οποίος στο τριφύλλι κατέγραψε 24 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό είναι σε επαφές με την Αλ Γκαράφα του Κατάρ.

Στον πάγκο της συγκεκριμένης ομάδας είναι ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς. Σε κάθε περίπτωση, ο Σάντσες δεν δικαίωσε το ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Σε διαστήματα της σεζόν έβγαλε τραυματισμούς και δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά σε μία σημαντική θέση κι ενώ είχε χαθεί το προηγούμενο καλοκαίρι ο διεθνής Μαροκινός Αζεντίν Ουναϊ.

Ο Σάντσες να σημειωθεί ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Παρί Σ.Ζ. κι αναζητείται φόρμουλα, ώστε να αποτελέσει οριστικά παρελθόν για τους πρωταθλητές Ευρώπης.