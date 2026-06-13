Σχεδόν έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου και ο Άρης δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση αγρανάπαυσης.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, η βασική διαφορά αφορά τον αριθμό των ενεργών συμβολαίων ενόψει της επόμενης χρονιάς. Με την υποσημείωση όμως ότι είναι αμφίβολο αν το οικονομικό σκέλος αυτών συμβαδίζει με την αντίστοιχη πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει η ΠΑΕ Άρης ή τουλάχιστον δείχνει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει. Και επ’ αυτού όμως, οι απόψεις διίστανται και στην πραγματικότητα, η αμφιβολία θα εντείνεται όσο θα «απουσιάζει» η επίσημη τοποθέτηση περί των προθέσεων της ιδιοκτησίας. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η τελευταία δεν έχει δώσει το στίγμα της για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ή και την αντίστοιχη που ακολουθεί. Αν αυτή η επιλογή αποτελεί δείγμα προθέσεων, προφανέστατα θα φανεί στο επόμενο διάστημα.

Μένοντας στα ενεργά συμβόλαια, φτάνουν τα 19! Στο ερώτημα, αν αυτός ο αριθμός μπορεί να δικαιολογήσει την «αγρανάπαυση» στην οποία βρίσκεται ο Άρης, η ρεαλιστική απάντηση είναι αρνητική. Γιατί πολύ απλά, εντός αυτών των συμβολαίων, βρίσκονται οι υποθέσεις ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο Άρης είναι ουδόλως αρνητικός στην προοπτική πώλησής τους ή αποδέσμευσή τους.

Στην πρώτη συνομοταξία κυριαρχεί η περίπτωση του Λορέν Μορόν ο οποίος δεν παραχωρήθηκε στις περασμένες μεταγραφικές περιόδους και σήμερα, ο Άρης έχει διαχειριστεί μια υπόθεση ενός εκατομμυρίου (σ. σ. βάσει του συμβολαίου του παίκτη), ο οποίος μάλιστα προέρχεται από κακή σεζόν. Η αγορά ξέρει τις προθέσεις των «κίτρινων», όπως γνωρίζει και τις σκέψεις του ποδοσφαιριστή. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση «μη πώλησης» του Ισπανού επιθετικού δεν ήταν αποκλειστικά του Άρη αλλά και του ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε απορρίψει συγκεκριμένες αγορές. Πλέον όμως δείχνει και αυτός την πρόθεση τερματισμού της συνεργασίας.

Στα 19 ενεργά συμβόλαια είναι επίσης και παίκτες οι οποίοι είτε δεν υπολογίζονται είτε εκτιμάται ότι ο αγωνιστικός ρόλος τους δεν συμβαδίζει με το οικονομικό σκέλος των συμβολαίων τους. Σαν δηλαδή τον Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος «κόπηκε» από τους τελευταίους αγώνες. Στην ίδια συνομοταξία είναι και οι Φρέντρικ Γένσεν, Κώστας Γαλανόπουλος, Ότμαν Μπουσαΐντ, Τάσος Δώνης, Άλβαρο Τεχέρο. Συνεπώς, το επιχείρημα των 19 ενεργών συμβολαίων και ότι αυτά έχουν καλλιεργήσει κλίμα ασφάλειας, αναμφίβολα, δεν έχει στιβαρό υπόβαθρο. Ειδικά από τη στιγμή που οι «κίτρινοι» θέλουν να «ξεμπλέξουν» από σχεδόν όλες τις παραπάνω υποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, διαπιστώνεται αλλαγή στάσης απέναντι σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν στο αρχικό πλάνο. Κατά τις ίδιες πηγές, οι «κίτρινοι» ήρθαν σε επικοινωνία με τον Λίντσεϊ Ροζ και τον ενημέρωσαν για το πλάνο προετοιμασίας στοιχείο το οποίο δείχνει ότι κάθε άλλο παρά έχει απορριφθεί το σενάριο παραμονής του έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Κάτι αντίστοιχο είναι πιθανό να συμβεί και με τον Μάρτιν Φρίντεκ καθώς η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Γιαννιώτα θεωρείται δεδομένη.

Είναι κριτήριο η πώληση του Κλέιτον Ντιαντί;

Αυτή η αίσθηση επικρατεί και συνδυάζεται με το ότι η ΠΑΕ Άρης δεν δείχνει ιδιαίτερα ενεργή στην αγορά παρότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτείται να προστεθούν στην ομάδα ή ακόμη, ότι ο Ρούμπεν Ρέγες βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με δύο-τρεις ποδοσφαιριστές. Βέβαια, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής έχει επωμιστεί και το βάρος συγκεκριμένων αποδεσμεύσεων. Μένοντας στην περίπτωση του Κλέιτον Ντιαντί, είναι προφανές ότι η πώλησή του θα διαμορφώσει τον βαθμό ρευστότητας της εταιρίας καθώς διακυβεύεται ένα ποσό περί των 5 εκατ. ευρώ (σ. σ. βάσει παλιότερης ενημέρωσης της ΠΑΕ Άρης) και είναι ευνόητο ότι θα καθορίσει την οικονομική δυναμική της εταιρίας.