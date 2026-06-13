Ο Μεχντί Ταρέμι μίλησε για την παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ και αναφέρθηκε ξεχωριστά για τη ζωή στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Ο Μεχντί Ταρέμι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του φετινού Μουντιάλ καθώς είναι ο αρχηγός του Ιράν και ο άνθρωπος που έχει πάρει ουκ ολίγες φορές φορές θέση με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του και την εμπόλεμη ζώνη με την Αμερική.

Ο 33χρονος φορ μίλησε στη «Gazzetta dello Sport» και τοποθετήθηκε τόσο για το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, σχολιάζοντας το πώς κύλησε η πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα.

Για το Μουντιάλ: «Δεν είναι το πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά το τρίτο μου. Πάντα λέγεται ότι, μόλις κατέβεις από το αεροπλάνο και μπεις στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να νιώθεις μια ατμόσφαιρα εγκαρδιότητας και ενότητας.

Ίσως είναι απλώς η εντύπωσή μου, αλλά δεν το νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ένταση, αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός και η πολιτική πρέπει πάντα να είναι ξεχωριστά. Ο αθλητισμός έχει να κάνει με τον σεβασμό, την ειρήνη, την ενότητα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ένα κοινό, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια, και μπορεί να καλλιεργήσει αυτά τα συναισθήματα, μπορεί να πιέσει για έναν κόσμο χωρίς συγκρούσεις, όχι μόνο για το Ιράν αλλά για όλους.

Θα προσθέσω απλώς ότι κάθε χώρα που συμφωνεί να φιλοξενήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς της FIFA και να εκπληρώνει τις ευθύνες της ως χώρα υποδοχής. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι η πολιτική πρέπει να διαχωριστεί και οι αρχές του αθλητισμού να διατηρηθούν».

Για τον όμιλο του Ιράν: «Στον όμιλό μας, κάθε αγώνας θα είναι δύσκολος. Ομάδες όπως το Βέλγιο και η Αίγυπτος έχουν πολλή ποιότητα και εμπειρία, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμάται ούτε η Νέα Ζηλανδία. Σεβόμαστε λοιπόν όλους τους αντιπάλους μας και επικεντρωνόμαστε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για κάθε αγώνα.

Ξέρουμε ότι αν κάνουμε τα πράγματα σωστά, θα παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας. Και μπορούμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, πράγματι ένα ιστορικό για το ιρανικό ποδόσφαιρο».

Για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό: «Ήταν μια θετική περίοδος για μένα. Η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ ευχάριστη. Εκτιμώ πραγματικά τον τρόπο ζωής, τους ανθρώπους και την ατμόσφαιρα αυτής της μεσογειακής χώρας. Είναι ένα μέρος όπου νιώθω άνετα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Είχα μια καλή εμπειρία στον Ολυμπιακό. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τον τίτλο και τα πήγαμε καλά στο Champions League: αυτό με βοήθησε να συνεχίσω την εξέλιξή μου ως παίκτης. Παρόλο που είμαι τώρα 33 ετών, νομίζω ότι μπορώ ακόμα να εξελιχθώ και γι’ αυτό θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου».

Για τη μεταγραφή του από την Ίντερ: «Ανεξάρτητα από το πόσα γκολ έχω σκοράρει, πόσες ασίστ έχω κάνει και τα τρόπαια που έχω χάσει, η Ίντερ θα είναι πάντα μια ξεχωριστή ομάδα για μένα, για όλα όσα έζησα εκεί, για τους συμπαίκτες μου και για τους οπαδούς.

Φυσικά, δεν έχω σταματήσει ποτέ να παρακολουθώ την Ίντερ και νομίζω ότι τα δύο τρόπαια που κερδίσαμε είναι άξια, αποτέλεσμα της σπουδαίας δουλειάς των συμπαικτών μου: εξακολουθώ να έχω επαφή με πολλούς από αυτούς. Τους θεωρώ φίλους.

Πέρασα ένα σημαντικό μέρος της καριέρας μου στο Μιλάνο, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στην τωρινή μου ομάδα και στις ευθύνες που έχω απέναντι στον Ολυμπιακό».