Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Μπούρσασπορ θα κάνει κίνηση για τον Μπακασέτα»
Ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ήδη υπάρχουν τουρκικές... σειρήνες και σενάρια από την γειτονική μας χώρα.
Ένα από αυτά θέλει την ομάδα της Μπούρσασπορ να προχωρά για να κάνει κίνηση για την απόκτηση του έμπειρου και διεθνούς μεσοεπιθετικού, που έχει αγωνιστεί με επιτυχία στην Τουρκία. Η Μπούρσασπορ φέρεται να ετοιμάζεται ακόμα και για πρόταση αγοράς του παίκτη, που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
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