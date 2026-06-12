Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για όλα όσα αφορούν στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης, στάθηκε μιλώντας στους Galacticos by Interwetten στο πότε επιστρέφει στην Αθήνα ο Ριμπάλτα αλλά και για την επόμενη προσθήκη που περιμένουν στην ΑΕΚ ως το τέλος του τρέχοντος μηνός. Δείτε στο σχετικό βίντεο όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ της «Ένωσης».