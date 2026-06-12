Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ολλανδία, με δύο από τα τέσσερα φιλικά του προγράμματος να έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο διάστημα της παραμονής του εκεί ο «Δικέφαλος» θα δώσει συνολικά τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 1, 4, 7 και 11 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής έχουν «κλειδώσει» δύο αντίπαλοι. Στις 4 Ιουλίου η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο, ενώ στις 7 Ιουλίου θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου όπου θα καταλύσει και θα προετοιμαστεί η ομάδα στην περιοχή του Ζαλτμπόμελ.

Απομένει πλέον η οριστικοποίηση των φιλικών που θα διεξαχθούν στις 1 και 11 Ιουλίου, με τις σχετικές επαφές να βρίσκονται στο τελικό στάδιο και τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.