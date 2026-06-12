Ηλιόπουλος: «Σύμβολο η Μεγάλη του Γένους Σχολή, η ΑΕΚ θα είναι πάντα στο DNA των προσφύγων»
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ στο Ιωνικό Κέντρο, όπου τιμήθηκαν οι μαθητές και οι καθηγητές της ιστορικής Μεγάλης του Γένους Σχολής που επισκέφθηκαν την Αθήνα.
Στον χώρο βρέθηκε σύσσωμη η διοίκηση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, υπουργοί της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, καθώς και ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, μεταξύ πολλών άλλων προσωπικοτήτων.
Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης, ο οποίος στην τοποθέτησή του εξήρε την προσφορά του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος. Χαρακτήρισε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή ως ένα διαχρονικό σύμβολο κι σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό, τονίζοντας πως αποτέλεσε τη «σκυτάλη» που κράτησε ζωντανή την παιδεία και την παράδοση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
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Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ηλιόπουλος συνέδεσε την ιστορική αυτή κληρονομιά με τις ρίζες του συλλόγου και υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ δεν αποτελεί απλώς μια ομάδα, αλλά μια στάση ζωής και ένα κοινωνικό κίνημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με το DNA των προσφύγων και σταθερά στην πρώτη γραμμή, δίπλα στην κοινωνία και τις αξίες που τη «γέννησαν».
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