Ολυμπιακός: Φταίει τελικά ο τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ για τους εξτρέμ;

Υπάρχει μία άποψη ότι ως προς την αποτυχία πολλών εξτρέμ να ενταχθούν και να γίνουν τέλος πάντων λειτουργικοί και εν τέλει αποτελεσματικοί για τον Ολυμπιακό, μπορεί να έχει ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ. Ο τρόπος παιχνιδιού του και γενικά η διαχείριση των πλάγιων κυνηγών.

Προς επίρρωση της σχετικής άποψης μνημονεύονται τα παραδείγματα των Στρεφέτσα, Καμπελά, Βέλντε, Πάλμα, Γουίλιαν, Καμπράλ, που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό επί Μεντιλίμπαρ και δεν ακούμπησαν ουσιαστικά. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι πρόκειται για ενδεχομένως επιφανειακή προσέγγιση. Άλλωστε, δεν είδαμε να…διέπρεψαν κιόλας αυτοί οι παίκτες φεύγοντας από το Ρέντη. Ο Στρεφέτσα έκανε ένα καλό τετράμηνο στην Πάρμα-όπου καλό τετράμηνο, ίσον δύο γκολ και δύο ασίστ. Ο δε Πάλμα κατέληξε στην Πολωνία για να κάνει μία καλή σεζόν.

Και είναι και το άλλο. Ας δούμε πόσους εξτρέμ είχε φέρει ο Ολυμπιακός στα χρόνια του αμέσως προηγούμενου επιτυχημένου προπονητή του, μιλάω για τον Πέδρο Μαρτίνς.

Αρχικά τους Ραντζέλοβιτς, Ναχουέλ και Ζιλ Ντίας. Μετά τους Εμρέ Μορ, Τσούμιτς, Μπρούνο, Λοβέρα. Στη συνέχεια τον Μπρούμα, που έκανε κάποια καλά παιχνίδια στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη δεν υπήρχε. Ύστερα τους Ονιεκούρου, Γκάρι Ροντρίγκες, Ρόνι Λόπες. Και τέλος τον Ζίνγκερναγκελ.

Η ευθύνη της αποτυχίας τόσων εξτρέμ ήταν και τότε του τρόπου παιχνιδιού του Πέδρο Μαρτίνς; Δύσκολο να το πιστέψουμε. Κατά βάση είναι θέμα επιλογών των εκάστοτε υπεύθυνων του κλαμπ. Και βεβαίως και των προπονητών. Είδαμε για παράδειγμα, πόσους συμπατριώτες του Πορτογάλους είχε φέρει ο Μαρτίνς και δεν έκαναν τίποτα. Και μη νομίζετε ότι δεν είχε δώσει την έγκριση του ο Μεντιλίμπαρ π.χ. για τους Βέλντε και Στρεφέτσα.

Τέλος πάντων, απ΄ όπου κι αν το δούμε είναι θέμα πρωτίστως επιλογών. Και επί Πέδρο Μαρτίνς και επί Μεντιλίμπαρ, ο Ποντένσε ήταν ο καλύτερος εξτρέμ-όταν ήταν στα καλά του. Με τον Μεντιλίμπαρ ο Ζέλσον έχει δώσει πράγματα, με τις όποιες αδυναμίες του στα τελειώματα. Ο Βαλμπουενά ας ήρθε στα 35 του είχε κάνει μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό επί Πέδρο Μαρτίνς.

Εν κατακλείδι, το ζητούμενο είναι να γίνονται πιο σωστές, ασφαλείς και γενικά καλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη επιτυχία με τους σέντερ φορ που φέρνει, αλλά μικρή επιτυχία με τους εξτρέμ. Προφανώς γιατί ρίχνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στους σέντερ φορ, κάτι που είναι λογικό. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να ρίχνει μεγαλύτερο βάρος με τους εξτρέμ.

Ίσως και να είναι πιο ψαγμένες επιλογές. Όπως είναι για παράδειγμα αυτός ο Γάλλος ο Καντιού της Λοριάν. Κι όπως ίσως είναι ο Ισπανός εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα.

Άσχετο: Η μεταγραφή του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό που χάλασε, έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα απ΄ όσα έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Προς το παρόν, πάντως, γιατί εκεί είναι η ουσία, μένει στην Άουγκσμπουργκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι αλήθεια ότι ελάχιστοι φίλοι του Ολυμπιακού θα ενθουσιάζονταν σε περίπτωση επιστροφής του Βρουσάϊ. Εξίσου αλήθεια είναι, πάντως, ότι ο Μάριος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ειδικά φέτος έχει κάνει μία εξαιρετική σεζόν.

Εννοώ ότι αν τον έπαιρνε τον Βρουσάϊ ο Ολυμπιακός από τη Ρίο Άβε και ήταν ένας παίκτης της που δεν είχε παρελθόν αναπληρωματικού στον Ολυμπιακό, θα ήταν άλλες οι εντυπώσεις. Και θα υπήρχε ικανοποίηση για μία τέτοια μεταγραφή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀