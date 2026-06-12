Galacticos by Interwetten: Το μέλλον του Μπακασέτα, ο Καντιού και ο Πινέδα

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό με Μπακασέτα, ο Πινέδα, η στρατηγική του Σαββίδη με Λουτσέσκου και ο μεταγραφικός οργασμός του Ολυμπιακού.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει τα νεότερα για τον... μεταγραφικό οργασμό του Ολυμπιακού, ο Νίκος Αθανασίου αναλύει τα δεδομένα για το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα και ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα.

Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης εξηγεί την στρατηγική απόφαση του Ιβάν Σαββίδη για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση μετά από τα παιχνίδια της πρεμιέρας.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!