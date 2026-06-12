Ιταλικά ΜΜΕ: «Ο Μαρινάκης εμπιστεύθηκε στον Τονιότσι την θέση του Γενικού Διευθυντή σε Φόρεστ, Ολυμπιακό και Ρίο Άβε»

Ο δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεδουλά, μετέφερε την πληροφορία για την εξέλιξη ως προς τον αθλητικό διευθυντή της Ρίο Άβε και για επιτελικό ρόλο σε Ολυμπιακό και Φόρεστ.

Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη προς στον Ματέο Τονιότσι για διευθυντικό ρόλο σε Φόρεστ, Ολυμπιακό και Ρίο Άβε κάνει λόγο ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεδουλά.

Μία πρόταση για να αναλάβει γενικός διευθυντής την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Ιταλός αποδέχθηκε - καθώς αναφέρεται χρονικά ότι ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών τον εμπιστεύθηκε με την σχετική κρούση για αυτόν τον ρόλο τις τελευταίες ώρες - ενώ είχε προσπαθήσει τις τελευταίες ημέρες να τον κλείσει η Γιουβέντους. Ο Πεδουλά τονίζει επί των συγκεκριμένων πληροφοριών ότι η βάση του 39χρονου Ιταλού και νυν αθλητικού διευθυντή της Ρίο Άβε θα είναι το Λονδίνο.

Πρόκεται για έναν άνθρωπο που παρά το νεαρό της ηλικίας του πριν τη Ρίο Άβε είχε εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στη Γρανάδα. Πριν από αυτήν την θέση υπήρξε σκάουτ στην ομάδα της Γιουβέντους για μία εξαετία (2017-2023) και επίσης στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, το Αμβούργο και τη Ζενίτ.