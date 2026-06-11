Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Τρέχουν οι εξελίξεις με Καντιού και Ρόκα»
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Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε στην εκπομπή των Galacticos τα τελευταία μεταγραφικά νέα των Πειραιωτών.
Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε στους Galacticos by Interwetten, όλες τις πληροφορίες για παίκτες που έχουν ζήτηση από το υπάρχον ρόστερ αλλά και για μεταγραφικούς στόχους του συλλόγου. Στόχους από την ευρωπαϊκή αγορά, όπως είναι οι Καντιού και Ρόκα. Δείτε στο σχετικό βίντεο όλα όσα είπε.
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