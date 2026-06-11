Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες.

Στην ΑΕΚ η επιτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Μάιο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την εξαιρετική πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League έχουν μεγαλώσει και τις απαιτήσεις. Κάτι που φάνηκε την «επόμενη μέρα» καθώς οι Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα με τις δηλώσεις του κατέστησαν σαφές ότι η ΑΕΚ δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί και ότι η ομάδα θα πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα.

Ο Νίκολιτς μάλιστα με την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ως το 2029 τόνισε προς τον Μάριο Ηλιόπουλο ότι η επέκταση της συνεργασία του με την ΑΕΚ αποτελεί υποχρέωση για όλους, ενώ επανέλαβε αυτό που είχε υπογραμμίσει με το τέλος της σεζόν μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ότι η επιτυχία αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, δείγμα του μεγάλου κινήτρου που υπάρχει για ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Η μεταγραφή του Ζούμπκοφ και οι στοχευμένες κινήσεις ποιότητας

Η προσθήκη του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ με την έναρξη του καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα τη μία από τις τρεις-τέσσερις θέσεις στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ΑΕΚ (στόπερ, χαφ, μεσοεπιθετικό) και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού προκειμένου να γίνουν στοχευμένες κινήσεις που θα αναβαθμίσουν κι άλλο το ρόστερ και θα ενισχύουν την ποιότητα που ήδη έχει.

Τόσο ο Ριμπάλτα όσο και ο Νίκολιτς το είχαν κάνει ξεκάθαρο στις συνεντεύξεις που είχαν δώσει στη Mozzart με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να τονίζει μεταξύ άλλων πως «πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη» και τον Σέρβο κόουτς να υπογραμμίζει ότι «πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο. Από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου. Πρέπει να ανεβάσουμε τα πάντα κατά ένα ορισμένο ποσοστό ώστε να επαναλάβουμε κάτι παρόμοιο την επόμενη χρονιά».

Οι προκλήσεις που περιμένουν την ΑΕΚ θα είναι μεγαλύτερες

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σεζόν που έρχεται οι προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει θα είναι μεγαλύτερες. Πρώτη που θα έχει μπροστά της είναι τα play offs του Champions League και ο μεγάλος στόχος της εισόδου στη League Phase. Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει και συμμετέχει στη League Phase του Europa League, η ΑΕΚ θα κληθεί να περάσει πιο απαιτητικά εμπόδια στον δρόμο της σε σχέση με το Conference League και να συνεχίσει να ψηλώνει ευρωπαϊκά μετά την πολύ καλή φετινή της παρουσία.

Από εκεί και πέρα εντός των συνόρων οι ανταγωνιστές της ΑΕΚ θα προσπαθήσουν να τη ρίξουν από την κορυφή και αυτό θα πρέπει να κάνει την Ένωση ακόμα πιο δυνατή. «Όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν. Αν φέτος ξεκινήσαμε από θέση αουτσάιντερ, αντικειμενικά ως η τέταρτη ομάδα στην κατάταξη, την οποία κανείς δεν περίμενε στην κορυφή, τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή», είπε πρόσφατα ο Νίκολιτς, λόγια που αντικατοπτρίζουν απόλυτα πόσο προετοιμασμένοι είναι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.