Η ΑΕΚ με ανάρτηση της στα Social Media ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές της, Ορμπελίν Πινέδα και Φραντζί Πιερό, ενόψει των υποχρεώσεων τους στο Μουντιάλ.

Η ημέρα της σέντρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής έφτασε. Η ΑΕΚ θα έχει δύο «εκπροσώπους» στο τουρνουά, καθώς ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Φραντζί Πιερό είναι βασικά στελέχη σε Μεξικό και Αϊτή, αντιστοίχως.

Οι πρωταθλητές με ανάρτηση τους στα Social Media ευχήθηκαν στους δύο «Μουντιαλικούς» ποδοσφαιριστές, με ένα εικαστικό που έγραφε: «Έτοιμοι για την παγκόσμια σκηνή. Καλή τύχη παιδιά»!

Οι εκ των διοργανωτών Μεξικάνοι θα αντιμετωπίσουν απόψε (11/6, 22:00) στο εναρκτήριο ματς τη Νότια Αφρική, ενώ τα ξεμερώματα της 14ης Ιουνίου (4:00) η Αϊτή θα «μονομαχήσει» με τη Σκωτία.

Ο Πινέδα των 92 εμφανίσεων με το Μεξικό προέρχεται από σεζόν με τον Δικέφαλο με 50 εμφανίσεις, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Πιερό των 51 διεθνών συμμετοχών (34 γκολ) στο πρώτο μισό της σεζόν είχε 21 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, με τέσσερα γκολ και στο δεύτερο μισό της χρονιάς αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρίζεσπορ.