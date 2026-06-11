Την ώρα που το θέμα του προπονητή παραμένει ανοιχτό, στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν να τρέχουν οι διαδικασίες για τα δύο μεγάλα έργα υποδομής, το νέο γήπεδο της Τούμπας και το αθλητικό κέντρο στη Θέρμη.

Μπορεί η υπόθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ωστόσο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζεται η δουλειά στα δύο μεγάλα πρότζεκτ που αφορούν το μέλλον του συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί τον περασμένο Απρίλιο από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, οι διαδικασίες τόσο για το νέο αθλητικό κέντρο στη Θέρμη όσο και για το νέο γήπεδο στην Τούμπα προχωρούν βάσει του σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά το αθλητικό κέντρο, ο σχετικός φάκελος έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το επόμενο βήμα αφορά την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι υπηρεσιακές συναντήσεις και οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς για το νέο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Παράλληλα, οι μελέτες για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» εξελίσσονται κανονικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Μάλιστα, μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται νέα παρουσίαση από τις μελετητικές εταιρείες, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η πρόοδος των εργασιών, αλλά και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του μεγάλου έργου.

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