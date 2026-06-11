Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΠΑΕ ΑΕΚ αντιπροσωπεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης επισκέφθηκε την Allwyn Arena.

Στην Αθήνα βρίσκονται μαθητές και καθηγητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμήν τους που διοργαωνώνει η ΠΑΕ ΑΕΚ, την Παρασκευή (12/6) στις 12:30 στο Ιωνικό Κέντρο στον Περισσό, παρουσίου του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Μάριου Ηλιόπουλου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) αντιπροσωπεία των καλεσμένων του Δικεφάλου πραγματοποίησε επίσκεψη στην Allwyn Arena και ξεναγήθηκαν τα Μουσεία Προσφυγικού Ελληνισμού και Ιστορίας της Ένωσης.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Την ALLWYN ARENA επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, ως φιλοξενούμενη της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί με επικεφαλής τον Διευθυντή της Σχολής κ. Δημήτρη Ζώτο ξεναγήθηκαν στο γήπεδο και στα Μουσεία Προσφυγικού Ελληνισμού και Ιστορίας της ΑΕΚ.

Εκ μέρους της ΑΕΚ τούς υποδέχτηκαν μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας το μέλος του ΔΣ κ. Νίκος Παντερμαλής και η Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ κα Αγγελική Αρκάδη.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία συνάντησης δύο ιστορικών θεσμών του Ελληνισμού που συνδέονται με την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της νέας γενιάς με τις κοινές πολιτιστικές και πνευματικές μας ρίζες.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και γευμάτισαν από κοινού, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την αυριανή μεγάλη εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τιμήν της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο Ιωνικό Κέντρο στον Περισσό».