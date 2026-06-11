Φαίνεται ότι η περίπτωση του 27χρονος χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Πριν λίγες ώρες, τα γαλλικά ΜΜΕ έπλεξαν το εγκώμιο του Ολυμπιακού με τον 27χρονο χαφ της Λοριάν του Κατσέρη, Νόα Καντιού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Φαίνεται ότι υπάρχει... καπνός πίσω από την υπόθεση του καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει δυναμικά στην περίπτωση του και είναι από τις ομάδες που έχουν κάνει κρούση προς τη γαλλική ομάδα.

Από την άλλη, ο σύλλογος δεν δείχνει διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει παρότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκείνον ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Να θυμίσουμε ότι τη σεζόν που προηγήθηκε, ο χαφ από τη Γουαδελούπη μέτρησε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και η «L' Equipe» τον πρόσθεσε στην καλύτερη εντεκάδα της σεζόν για τη Ligue 1 ενώ το περασμένο καλοκαίρι, η Λοριάν τον απέκτησε με μόλις ένα εκατ. ευρώ.