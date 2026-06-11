Ακόμη ένα δυνατό φιλικό προστέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με την Άλκμααρ να κάνει γνωστό ότι θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες στις 25 Ιουλίου.

Όπως είναι ήδη γνωστό ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκεί θα βάλει τα θεμέλιά ενόψει της νέα σεζόν που φιλοδοξεί να ξανά βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Άλκμααρ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς στις 25 Ιουλίου ημέρα Σάββατο για ένα δυνατό φιλικό τεστ. Οι Ολλανδοί τερμάτισαν στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος και θα φιλοξενήσουν τους Ερυθρολεύκους στο «AFAS Stadion», στο πλαίσιο της ετήσιας Ημέρας Φιλάθλων.

Αξίζει να θυμίσουμε πως μέχρι στιγμής και η Πολωνική Ράκοβ έχει ανακοινώσει ένα φιλικό παιχνίδι στις 8 Ιουλίου.