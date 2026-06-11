Ξένος ρεπόρτερ αναφέρει ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για το πρότζεκτ της Αλ Σαντ.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο συγκεκριμένα να αποκαλύπτει πως ο Ρουμάνος είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Ο 57χρονος τεχνικός φέρεται να είναι σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, ώστε να διαδεχθεί τον Ιταλό προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι, κάτι που επιβεβαιώνει σήμερα και ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι. Ο ίδιος, ωστόσο, το πάει ένα βήμα παραπέρα αναφέροντας ότι ο Λουτσέσκου ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ της ομάδας, προκειμένου να δει εάν θα μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα εκεί.

Παρ'όλα αυτά, ο ίδιος δεσμεύεται από τον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι πρόσφατα τόνιζε στις δηλώσεις του ότι δεν έχει πλάνα να αποχωρήσει μέχρι αυτό να εκπνεύσει.

Αναλυτικά όσα λέει στο post του ο εν λόγω ρεπόρτερ

«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σε συζητήσεις με την Αλ Σαντ, για να γίνει ο νέος της προπονητής.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ, πριν πάρει την απόφαση να αντικαταστήσει τον Μαντσίνι, ο οποίος απέρριψε τη Φενέρμπαχτσε και περιμένει την ομοσπονδία της Ιταλίας»