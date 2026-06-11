Λουτσέσκου: Ζήτησε πληροφορίες για την Αλ Σαντ σύμφωνα με δημοσίευμα
Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο συγκεκριμένα να αποκαλύπτει πως ο Ρουμάνος είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ.
Ο 57χρονος τεχνικός φέρεται να είναι σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, ώστε να διαδεχθεί τον Ιταλό προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι, κάτι που επιβεβαιώνει σήμερα και ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι. Ο ίδιος, ωστόσο, το πάει ένα βήμα παραπέρα αναφέροντας ότι ο Λουτσέσκου ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ της ομάδας, προκειμένου να δει εάν θα μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα εκεί.
Παρ'όλα αυτά, ο ίδιος δεσμεύεται από τον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι πρόσφατα τόνιζε στις δηλώσεις του ότι δεν έχει πλάνα να αποχωρήσει μέχρι αυτό να εκπνεύσει.
Αναλυτικά όσα λέει στο post του ο εν λόγω ρεπόρτερ
«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σε συζητήσεις με την Αλ Σαντ, για να γίνει ο νέος της προπονητής.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ, πριν πάρει την απόφαση να αντικαταστήσει τον Μαντσίνι, ο οποίος απέρριψε τη Φενέρμπαχτσε και περιμένει την ομοσπονδία της Ιταλίας»
🚨🗣️ Razvan Lucescu is in talks with Al Sadd to become the new coach.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 11, 2026
The PAOK manager asked for more info on the project before making the decision to replace Mancini, who rejected an offer from Fenerbahce in the last days to wait for the Italian NT. ▶️ https://t.co/riBv2bWZUx pic.twitter.com/DWcr6ReznX
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