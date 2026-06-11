Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία.

Μετά την απόσυρση του Ολυμπιακού από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, φαίνεται ότι και ο ΠΑΟΚ καταλήγει σε... αδιέξοδο για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τη «BILD», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δικεφάλου και της Άουγκσμπουργκ κατέληξαν σε... ναυάγιο και έτσι ο 30χρονος ακραίος μπακ δεν θα επαναπατριστεί για χάρη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Γερμανία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από άλλες ελληνικές ομάδες όσο και από άλλες αγγλικές ομάδες.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρκετά κοντά στη μεταγραφή του διεθνή ακραίου μπακ όμως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποσύρει το ενδιαφέρον του ο σύλλογος και ο ΠΑΟΚ να κάνει τη ρελάνς για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την προσφορά του. Εν τέλει φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά ο γερμανικός σύλλογος.

Πάντως, σε αντίθεση με αυτό που γράφει η γερμανική ιστοσελίδα, η Άουγκσμπουργκ αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της μόνο την πρόταση του ΠΑΟΚ αφού τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και η Κόβεντρι που είχε κάνει επίσημη κρούση για την απόκτηση του.