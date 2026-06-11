Galacticos by Interwetten: Οι ισπανικές εξελίξεις του Ολυμπιακού, ο στόπερ του Παναθηναϊκού και το σίριαλ με Λουτσέσκου

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Οι εξελίξεις από την Ισπανία για τον Ολυμπιακό, το σίριαλ με Λουτσέσκου και οι στόπερ στον Παναθηναϊκό.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από... Ισπανία για τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί πώς έχουν τα δεδομένα με τον Ορμπελίν Πινέδα και ο Νίκος Αθανασίου αναλύει τα δεδομένα με τα στόπερ στον Παναθηναϊκό.

Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης καταθέτει όλες τις νέες εξελίξεις για το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση εν όψει της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!