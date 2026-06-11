Ο Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι.

Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος στο Μεξικό, με δημοσιεύματα απο την πατρίδα του να τον συνδέουν έντονα με τη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τα όσα λένε δε, ο Αργεντινός τεχνικός, έχοντας άριστη συνεργασία μαζί του σε Τσίβας και ΑΕΚ, επιθυμεί διακαώς να τον εντάξει ξανά στη φαρέτρα του.

Όπως μεταδίδει το μεξικάνικο «FOX Sports», το ενδιαφέρον της Μοντερέι είναι δεδομένο, ωστόσο η περίπτωση του 30χρονου μέσου θεωρείται κάθε άλλο παρά απλή. Το βασικό «αγκάθι» στο deal αυτό δεν είναι το οικονομικό κομμάτι, αλλά η πρόθεση του άσου της Ένωσης να αποχωρήσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς στην παρούσα φάση δεν προτίθεται να αφήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση στους Κιτρινόμαυρους από τη Μοντερέι.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ κινείται με τους δικούς της ρυθμούς για να κρατήσει τον παίκτη το δυναμικό της. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten, η ανανέωση του συμβολαίου του Πινέδα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της «κιτρινόμαυρης» διοίκησης και οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ποδοσφαιριστή τους στο Μουντιάλ.