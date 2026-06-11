Το όνομα του 27χρονου χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν του Κατσέρη έπεσε στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό και στη Γαλλία αναφέρουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον.

Μετά το τέλος με την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός κινείται σε άλλα μέτωπα για την ενίσχυση των χαφ ενόψει της νέας σεζόν, με τους Γάλλους να φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο όνομα.

Ο λόγος για τον Νόα Καντιού της Λοριάν του Πάνου Κατσέρη, για τον οποίο γράφτηκε ότι οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε στη Ligue 1.

Συνολικά έπαιξε σε 31 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με 4 γκολ στο ενεργητικό του και 2 ασίστ, είναι πέντε φορές διεθνής με τη Γουαδελούπη ενώ η «L' Equipe» τον πρόσθεσε στην καλύτερη εντεκάδα της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία της χώρας.

Να θυμίσουμε ότι η Λοριάν τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι αντί ενός εκατ. ευρώ από τη Ροντέζ και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια καθώς μέχρι τότε, ήταν από τη δεύτερη κατηγορία και κάτω.