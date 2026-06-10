Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή η Ουντινέζε άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός δύσκολα θα πάει την ερχόμενη σεζόν με το δίδυμο αριστερών μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα - Μπρούνο Ονιεμαέτσι, καθώς πρόθεση είναι να πααραχωρηθεί ένας εκ των δύο και να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής με κοινοτικό διαβατήριο. Το πιο «ζεστό» ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι για τον Αργεντινό και προέρχεται από την Ιταλία.

Όπως αναφέρει ο συμπατριώτης του Ορτεγκά, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η Ουντινέζε ξεκίνησε επαφές για τον 27χρονο ακραίο οπισθοφύλακα και ρώτησε τους Πειραιώτες για τις απαιτήσεις τους, ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο Αργεντινός προέρχεται από χρονιά με 33 εμφανίσεις, 1 γκολ και 3 ασίστ, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί 107 φορές με τα ερυθρόλευκα την τελευταία τριετία.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Ορτέγκα από την Βελέζ αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιο των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το 2028.