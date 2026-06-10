Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου βρέθηκε σε εκδήλωση των οπαδών της Γαλατασαράι.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θ' αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατασαράι.

Παρών ήταν φυσικά ο θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, ο Γκεόργκε Χάτζι (61 ετών). Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, έγραψε ιστορία με τη Γαλατά, αφού κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και προσκλήθηκε από τους οπαδούς της Γαλατά στη Ρουμανία σε ειδική εκδήλωση, για να γιορτάσουν το 26ο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου.

Στο ίδιο τραπέζι με τον Χάτζι, ήταν και ο Λουτσέσκου με τον γιο του Ματέι. Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ο αείμνηστος Μιρτσέα επίσης έμεινε στην ιστορία της Γαλατά, κατακτώντας το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ το 2001, ενώ εργάστηκε και στη Μπεσίκτας, αλλά και στην εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν παρών, αν και υπάρχουν συζητήσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, προκειμένου ν' αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου παρέλαβε μία πλακέτα που του έδωσαν οι Τούρκοι οπαδοί και τόνισε στη μνήμη του πατέρα του: «Εκ μέρους της οικογένειας Λουτσέσκου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τουρκία, τον λαό της Τουρκίας, για την απίστευτη αγάπη που έδειξαν στον πατέρα μου. Ευχαριστώ, Τουρκία!».